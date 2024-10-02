Antalya 1. İş Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 02 Ekim 2024 / 00:01

İLAN

ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/267

KARAR NO : 2024/93

Davacı TOROSHAN RESTAURANT TURİZM SA. VE TİC. A.Ş. aleyhine mahkememizde açılan İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; dahili davalı Rasim Güner'e Alaatin Mah. Alaattin sokak No 24 İso Konteyner Kentiç kapı no 42AntakyaHatayadresine çıkarılan tebligatların iade gelişi ve adres araştırmalarının olumsuz oluşu nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM : 1-Davanın KABULÜ ile;

A-Davacı Şirketin; 01.10.2013-30.09.2014 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (1) bendinde yer alan, % 05 puanlık prim indirimden ve diğer teşviklerden yararlandırılması gerektiğinin TESPİTİNE,

B- Davacı Şirketin, 01.10.2013-30.09.2014 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (1) bendinde yer alan, % 05 puanlık prim indirimden ve diğer teşviklerden faydalanma hakkının iptal edildiğine ilişkin işlemlerin (Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi'nin 02.05.2014 tarih ve 30711655-6.60.5017 sayılı işlemin) yerinde olmadığından İPTALİNE, dair tebliğ tarihinden itibaren başlayacak 2 haftalık süre içerisinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27/09/2024