Antalya 6. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 01 Ekim 2024 / 00:01

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ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/834

KARAR NO : 2018/891

Davacı MEYSA MUHAMMED ALİ ile Mehmet Durmuş Bozkayaarasında mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜ ileAHMED ve FERİDE'den olma, 22/05/1983 doğumlu 99281651056 Kimlik numaralı, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu davacı MEYSA MUHAMMED ALİ ile MUSTAFA ve SAKİNE'den 216......196 T.C Kimlik Numaralı davalı MEMET DURMUŞ BOZKAYA'nın M.K.166/1-2 maddesi gereğince evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA, karar verilmiş olup,

Kararın gazetenin yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğu, iki hafta içindeistinaf edilmediği takdirde mahkememiz kararının davacı yönünden kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere davacı MEYSA MUHAMMET ALİ 'ye ilanen tebliğ olunur.

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