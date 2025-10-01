Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 10'u serbest bırakıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 22 kişiden 10'u serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin gözaltına alınan R.S, R.K, B.M.Z, H.A, M.A, M.K, N.Y, A.E, E.A. ve T.K.K. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkan vekili M.A'nın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltındaki diğer 11 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış, Antalyaspor Kulübü ile Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.

Son Haberler
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar
Çankırı’da 3.5 büyüklüğünde deprem! (1 Ekim 2025)
Çankırı’da deprem!
Kafa kafaya çarpıştılar! Alev alev yandılar: Pendik’te korku dolu anlar
Kafa kafaya çarpıştılar! Alev alev yandılar: Pendik’te korku dolu anlar
Ökkeş Şendiller hayatını kaybetti
Ökkeş Şendiller hayatını kaybetti
Anne kedinin yavrusunu bekleyişi yürek dağladı! Cizre itfaiyesi seferber oldu
Anne kedinin yavrusunu bekleyişi yürek dağladı!