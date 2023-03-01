Antalya yeni meydanına kavuşuyor

ANKA'da yer alan habere göre, projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Finike'ye modern bir Cumhuriyet Meydanı kazandırma hedefiyle başlatılan ‘Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Projede ekiplerin sulama, mekanik ve elektrik altyapı çalışmaları tamamlanırken üstyapı çalışmaları devam ediyor. Yüzde 70 oranında ilerleme sağlanan projede, ana meydan ve büyük meydan bölümlerinde zemin döşeme ve dökme mozaik çalışmaları yapılıyor.



Proje kapsamındaki Atatürk Anıtı’nın olacağı alanda ekipler, toprak dolgu düzenlemesini sürdürüyor. Meydanda yer alan gölgeliklerde karkas işlemleri ile kıyı şeridindeki oturma bankı imalatları ise devam ediyor. Büyük meydanın kıyı şeridinde planlanan ahşap yürüme yolu da kısa sürede tamamlanacak. Mescit, tuvalet ve satış birimi yapılarının da kaplama, yalıtım ve tesisat işlemleri sona erdi.