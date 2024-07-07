Antalya’da çalılık yangını

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya’da çalılık yangını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dekar otluk ve çalılık alan yandı. Çevresinde bulunan 50 muz ağacı ise zarar gördü.

Pazarcı Mahallesi Selinus Sahilinde meydana gelen olayda, nednei henüz bilinmeyen yangın tarım alanı olarak kullanılan boş kuru otla kaplı alanda çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek ilerledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

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İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar kuru otla kaplı alan ve çevresindeki 50 muz ağacı zarar gördü.

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