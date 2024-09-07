Antalya'da düşen yıldırım ormanı yaktı

Kaynak: DHA
Antalya'da düşen yıldırım ormanı yaktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Kara ulaşımının güç olduğu yangın bölgesine hava araçları yönlendirildi.

Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkiindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan yardım istedi.

Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenen yangın yayılmaya başladı.

Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.

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