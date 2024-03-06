Antalya’da hortum yıktı geçti. Seralar hayalet gibi uçtu. Korku dolu anlar kamerada

Seralar, tarım alanları, iş yerleri ve binalarda zarara neden olan hortumda 6 kişi yaralandı. Hortum, örtüaltı tarımın merkezi Kumluca'da 1000 dönüm serayı yerle bir etti. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Üreticilerimizin bir kısmının sigortası vardı ama olmayanlar da var. Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti" dedi.

Meteoroloji'nin sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da, dün saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur nedeniyle kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar ve altgeçitler suyla doldu. Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda araç su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Suyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.

SUYLA DOLAN ALTGEÇİTTE TAHLİYE

Kentte, sağanağın ardından Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde, mazgalların tıkanması sebebiyle yağmur suları birikti. Geçen 13 Şubat'taki sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği altgeçit, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tünelde biriken suları tahliye çalışması başlattı. Mazgalları temizleyen ekipler, kepçe yardımıyla tünelde biriken suları tahliye etti. Ekiplerin mesaisi sabah saatlerine kadar sürdü.

DENİZDEN GELEN HORTUMLAR

Saat 17.45 sıralarında kısa aralıklarla denizde çıkıp karaya ulaşan 2 ayrı hortum, Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Kumluca ilçe merkeziyle Göksu, Hacıveliler, Yenimahalle, Merkez ve Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum, ağaçları yerinden söktü. Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar görürken, birçok iş yerinin camları patladı. Levhaların devrildiği, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemlerinin cadde ve sokaklara düştüğü hortum, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait binanın çatısını da yerinden kaldırdı. Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle 6 kişi yaralandı. Çatıdaki güneş panelinin düşmesi sonucu park halindeki 07 ARL 182 plakalı otomobilde sıkışan Muhammed Ali Ceylan (16) Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KAYMAKAMLIK: 6 VATANDAŞIMIZ YARALI

Kumluca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Hortumda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Kumluca Devlet Hastanesi ve Özel Medikum Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. 5 vatandaşımızın tedavisi ayakta tamamlanmıştır. Park halinde bulunan aracın üzerine güneş enerjisi deposu düşmesi sonucu bir vatandaşımızın da sol bacağında kırık oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre Ellinci Yıl, Göksu, Hacıveliler, Toptaş, Beşikçi, Karacaören, Beykonak ve Yeni Mahalle mahallelerinde 102 çiftçiye ait 300 dekar örtü altı alanın hasar gördüğü kaydedildi. 20 araç, 15 iş yeri ve evde hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, zarar gören Kumluca Anaokulu'nda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

HORTUM KAMERALARA YANSIDI

Hortumun Kumluca Merkez Mahallesi'nden geçtiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Seralardaki naylon örtüleri yırtan hortumun büyüklüğü görüntülere yansıdı. Kumluca'da hortumun yarattığı etki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne de yansıdı. Hortumun şiddetiyle iş yeri önündeki tezgah ve malzemelerin çevreye savrulduğu anlar görüntüde yer aldı. Hortum başladığı anda iş yerinden dışarı çıkan bir annenin, dükkanın önündeki eşyaları toplamaya yardım eden oğlunu güçlükle içeri çektiği görüldü.

BİN DÖNÜM SERA ZARAR GÖRDÜ

Havanın normale dönmesinin ardından ilçede zarar gören alanlarla ilgili hasar tespiti de başladı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, zarar gören çiftçiyi ziyaret ederek son durumla ilgili bilgi aldı. Üreticinin durumunun oldukça zor olduğunu anlatan Kökce, "Yaklaşık 1000 dönümlük bir alan zarar gördü. Üreticilerimizin bir kısmının sigortası vardı ama olmayanlar da var. Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti. Allah'a şükür can kaybımız yok" dedi.

'FELAKET OLUNCA KARABORSACILAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Sabah saatlerinde Kumluca Meyve Sebze Hali'ne gittiğini ve fiyatlarda bir artışın olmadığını gördüğünü belirten Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Her felaket olunca karaborsacılar ortaya çıkıyor. Bugün itibariyle bir kuruş artan ürünümüz yok. Artış da olmayacak. 'Antalya'da ürün kalmadı' diye fiyatları yükseltecekler. Tedbir alınması lazım" diye konuştu.

Kökce, yıkılan seraların yeniden ayağa kaldırılmasının kısa sürede mümkün olamayacağını ve ancak yeni sezona yapılabileceğini söyledi. İlçede 45 bin dönüm tarım alanın olduğunu belirten Kökce, bir dönüm naylon seranın kurulum maliyetinin ise bugün itibariyle 500 bin lira olduğunu da sözlerine ekledi.

Serasının bir kısmı zarar gören domates üreticisi Mustafa Alpaslan Demirtaş, "Hiç beklemiyorduk. Burası Kumluca artık normal oldu. Sürekli geliyor" dedi.

İŞYERİNİN ÇATISI UÇTU

Manavgat ilçesinde saat 20:30 sıralarında kısa süreli hortum oluştu. Hortum nedeniyle Sorgun Bulvarı üzerinde bir mobilya mağazasının ahşap çatısı sokağa uçtu. Olay sırasında sokakta insan olmaması bir felaketi önledi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken işyeri sahiplerinin de gelmesiyle ahşap çatı Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra sokak trafiğe açıldı. Hortum nedeniyle bulvar üzerindeki bazı işyerlerinin camları patladı. Bahçelievler Mahallesi'nde sokakta bulunan bir çöp konteynere park halinde bulunan otomobillere çarparak zarar verdi. Çöp konteynerinin sokakta araçlara çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.