Antalya'da Kasım ayında 200 hayvan kısırlaştırıldı

Antalya Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kısırlaştırılan hayvan sayısının 200 olarak açıklandığı verilerde, aşılanan hayvan sayısı 200, sahiplendirilen hayvan sayısı 67, barınağa bırakılan hayvan sayısı 59, toplanan başıboş hayvan sayısı 27 ve tedavi edilen hayvan sayısı 856 olarak belirtildi.

Kasım ayı içerisinde 1800 ihbar alan Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, belirlenen noktalarda sokak hayvanlarına su ve gıda desteği de sağlamaya devam ediyor.