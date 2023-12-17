Antalya'da korkutan yangın: Komşular fark etti, faciadan kıl payı dönüldü

Kaynak: İHA
Antalya’da 7 katlı apartmanın 5’inci katında çıkan yangında, dairedeki 3 çocuğu yangını fark eden komşuları kurtardı, anneanneyi ise itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dışarı çıkardı.

Antalya’da Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 5’inci katında başladı. Edinilen bilgiye göre, anne Cansu Y. (29) dışarı çıktığı sırada oturduğu dairede yangın çıktı.

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Dumanları fark eden komşular evde bulunan Cansu Y.’nin çocukları M. M. Y. (5), M. Y. (10) ve M. S. Y. (2) isimli çocukları dışarı çıkardı.

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Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

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Yaşlı olduğu için evden çıkamayan anneanne Fatma Seher Y.’yi itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dışarıya çıkardı.

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Dumandan etkilenen anneanne ve torunlarının ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yangın haberini duyup olay yerine koşan anne Cansu Y. de çocuklarının yanına geldi. Cansu Y., dumandan etkilenen çocukları ve anneanne kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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Bu sırada komşulardan bazılarının ise gözyaşı döktüğü görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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