Antalya'da ormanı 3 yerden yakan şüpheli yakalandı

Antalya Kumluca'ya bağlı Gölcük Mahallesi'nde dün gece ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangını söndürmelerinin ardından ikinci bir noktadan alev yükseldiğini gören ekipler, hızlıca bölgeye intikal etti.

Bu sırada ormanın içinde bir kişinin kaçtığını gören ekipler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ormanda bir başka noktayı ateşe veren şüpheli Halil Deveci'yi yakalayıp gözaltına aldı. Deveci'nin çıkardığı 3 yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Şüpheli Halil Deveci, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Deveci, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.