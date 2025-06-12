Antalya'da sit alanına 4 yeni otel!

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, koruma altındaki bu doğal alan da yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya.

DOĞAL SİT ALANLARI BETONLAŞMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Doğal sit alanları, devlet tarafından kamu yararı gözetilerek korunması gereken bölgeler olarak tanımlanıyor. Ancak özellikle turizm bölgelerinde giderek artan otel projeleri, sahillere kadar uzanarak hem yapılaşma süreci hem de işletme faaliyetleriyle doğal yaşamı tehdit ediyor. Bu durumun son örneği, Antalya’nın doğal dokusunu büyük ölçüde koruyan Gazipaşa ilçesindeki sahillerde yaşanıyor.

SELİNUS SAHİLİ'NDEKİ PROJE DURDURULDU, ŞİMDİ SIRA KORU SAHİLİ'NDE

İlk olarak 2023 yılında, Green Park Otellerinin sahibi Üstündağ ailesine ait Yeşilyurt İnşaat tarafından, Selinus sahilinde 841 oda ve 2.508 yatak kapasitesine sahip büyük ölçekli bir otel projesi başlatılmıştı. Bu proje, Antalya Valiliği’nin “ÇED raporu gereklidir” kararı ve çevre örgütlerinden gelen tepkiler sonucunda “gerekli eksikler tamamlanmadı” gerekçesiyle sonlandırılmıştı. Ancak bu kez hedefte, nesli tükenme tehdidi altındaki Caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarını barındıran Koru Sahili bulunuyor.

“KORUMA” STATÜSÜNE RAĞMEN OTEL PROJELERİ ONAY ALIYOR

Karar gazetesinin haberine göre Koru Sahili, Cumhurbaşkanlığı tarafından “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ilan edilmesine rağmen, iki şirket tarafından bölgede toplam dört farklı otel projesi için başvuru yapıldı. Bu tür alanlarda, doğal ve kültürel denge gözetilerek sadece düşük yoğunluklu faaliyetlere, entegre tarım ve hayvancılığa, kıyı yapılarına ve belirli turizm projelerine sınırlı izin veriliyor. Ancak, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’ne göre, 250 oda ve üzeri oteller için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, altındaki projeler içinse valilikler tarafından inceleme yapılması ve “ÇED gereklidir” ya da “ÇED gerekli değildir” kararı verilmesi gerekiyor.

AYNI STATÜYE SAHİP SAHİLLERDE FARKLI UYGULAMA

Antalya Valiliği, daha önce aynı koruma statüsüne sahip Selinus sahilinde “ÇED gereklidir” kararı vermesine rağmen, Koru Sahili’nde aynı hassasiyet gösterilmedi. Yeşilyurt İnşaat’a ait, 9 odalı ve 194 yatak kapasiteli otel için 15 Mayıs tarihinde “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Aynı şekilde Çağrankaya, AHES ve Sour isimli şirketler tarafından sunulan üç farklı otel projesi de onay aldı.

BÜYÜK OTEL YERİNE PARÇALI PROJEYLE MEVZUAT AŞILDI

AHES İnşaat, mevzuatta belirtilen 250 oda sınırına takılmamak için tek büyük otel yerine, yan yana inşa edilecek üç ayrı projeyle toplamda 700 yatak kapasitesine ulaşmayı tercih etti. Söz konusu projelerin toplam alanı ise 95 bin 507 metrekareye ulaşıyor. Bu yöntemle ÇED sürecinden muaf tutulan projelerin, doğal sit alanında ciddi çevresel etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor.