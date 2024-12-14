Antalya'da tek yumrukla çiçekçiyi katleden sanığa müebbet hapis talebi

Antalya'da attığı tek yumrukla, çiçekçinin ölümüne neden olan zanlı hakkında dava açıldı. Savcı sanık hakkında müebbet hapis cezası talep etti.

Antalya'da eşinin fotoğrafını sosyal medyada izinsiz paylaştığı gerekçesiyle attığı yumrukla çiçekçinin ölümüne sebebiyet veren sanık hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Eşref Yunus Yıldırıcı'yı tek yumrukla darp ederek öldürmüştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, tutuklu bulunan Kıvanç Şensöz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, yabancı uyruklu eşi ile birlikte sosyal medya üzerinden çiçek satış işiyle uğraşan sanığın, eşinin çiçeklerle çekilmiş fotoğrafını, Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sosyal medya hesabında gördüğü ve sanığın 11 Ekim 2024 tarihinde maktulü arayarak "Benim karşıma çıkmayın, çıkarsanız anladığınız dilden karşılık vereceğim, ben kimseyi tanımam, seni sinkaf ederim, boynunu koparırım, bulduğum yerde affetmem" şeklinde tehdit ettiği ifade edildi.

"SİZİN FATURANIZI ÇEKECEĞİM"

Bunun üzerine Eşref Yunus Yıldırıcı'nın sanığa hesabı kardeşinin yönettiğini söyleyip telefonu kardeşi Firdevs Yıldırıcı'ya verdiği ve Firdevs Yıldırıcı'nın da fotoğrafları sileceğini şüpheliye söylediği ancak sanığın "Sizin faturanızı çekeceğim, bu zamana kadar ses çıkartmadım, şimdi anladığınız dilden konuşacağım" şeklinde tehdidini sürdürdüğü belirtildi.

İddianamenin devamında sanığın olayın gerçekleştiği yerin sahibi ve maktulün dayısı Ali Okur'u arayarak Eşref Yunus Yıldırıcı'yı döveceğini ve öldüreceğini söylediği, bir süre sonra da Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki Ali Okur'a çiçekçi deposunda buluştuğu belirtildi.

Sanığın, Yıldırıcı ile buluştuğunda hiç konuşmayarak bir anda yüzüne yumruk attığı ve maktulün aldığı yumruk darbesiyle yere düştüğü belirtilen iddianamede, yerde hareketsiz bir biçimde kalmasına rağmen sanığın 3 kez tekme attığı, akabinde şahsı iki eliyle kaldırıp bir seferde yere vurduğu ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırıcı'nın hayatını kaybettiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.