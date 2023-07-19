Antalya'da Toplu Ulaşıma Yüzde 56 Oranında Zam Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu, UKOME Şube Müdürlüğü sekreteryasının organizasyonuyla bugün toplandı ve ulaşım esnafının zam talebi değerlendirildi.

Antalya'da Toplu Ulaşıma Yüzde 56 Oranında Zam Yapıldı

Toplantı sonucunda alınan kararla birlikte Antalya'da toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre tam ücretli bilet fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Daha önce 9 TL 60 kuruş olan tam ücret, yapılan zamla birlikte 15 TL oldu. Emekli ve öğretmen taşıma ücreti ise 8 TL 40 kuruştan 14 TL'ye yükseltildi. Aktarma ücreti de 5,5 TL olarak belirlendi. Öğrenci ücretine ise 2,5 TL zam yapılarak 4 TL'den 6,5 TL'ye çıkarıldı. Taksimetre tariflerine ise herhangi bir zam uygulanmadı.

Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, alınan kararı değerlendirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti ve "Biz 17 TL talep ettik. Son zamlarla birlikte bizim de maliyetlerimiz çok arttı. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeni tarifeyi yarından itibaren tüm ilçelerde uygulanacak ve bu şekilde toplu ulaşıma yüzde 56 oranında bir zam yapılmış olacak.

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