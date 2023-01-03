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Sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi

Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde selden zarar gören vatandaşlara yaklaşık 90 milyon liralık destek ödemesi yapıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:43
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Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde selden zarar gören vatandaşlara yaklaşık 90 milyon liralık destek ödemesi

Sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi
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AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın neden olduğu selden etkilenen iş yeri, ev, araç zararlarının telafisinde sona yaklaşıldığını belirtti.

Hasar tespit çalışmalarına göre 3 ilçede 750 iş yeri, 1600 araç ve 1100 ev ile yaklaşık 12 bin dekar örtü altı alanının zarar gördüğünü aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Ev, araç ve esnaf zararları için destek ödemelerinin neredeyse yüzde 90'ını tamamladık. Yaklaşık 90 milyon liralık bir destek ödemesi gerçekleştirildi. Tarımda toplam zarar bilançosu ortaya çıktı, kısa süre içinde çiftçimize ilk destek ödemelerini yapmayı planlıyoruz. Tarımsal hasarları gidereceğiz, yaraları saracağız, çiftçimizin içi rahat olsun. Afetzede çiftçilerimizin ne sigorta mağduru olmalarına ne de kaderleri ile baş başa kalmalarına izin vermeyiz. Çiftçimizin yanındayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tüm çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Uslu, 7 Ocak'ta Antalya ziyareti kapsamında Kumluca'yı ziyaret edeceğini ve vatandaşlarla bir araya geleceğini aktardı.

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