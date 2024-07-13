Antalyasporlu Naldo'dan gece 3'te ağlatan video

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalyasporlu Naldo'dan gece 3'te ağlatan video

Antalyasporlu Naldo'dan gece 3’te herkesi duygulandıran bir görüntü paylaştı.

Naldo'dan gece 3'te ağlatan videosu

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, C.E. ve Alexandra Nardy'in yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Ferhat Karakaş, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Tutuklanan Ferhat Karakaş hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı ve görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Karakaş, 'Bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirimsiz 10 yıl hapse çarptırıldı.

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Naldo Pereira, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile sürücüye sitem ederken, "Eğer araba kullanıyorsan, içme" diyerek toplumsal bir mesaj verdi.

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Paylaşımın altına bir kullanıcının Naldo'nun oğlu ile kayınpederini işaret ederek, "Artık birlikte gökyüzünde oynuyorlar" yorumu ise duygulandırdı.

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