Anuga Köln Gıda Fuarı'na Türk devleri çıkarma yapacak

Organizasyon ilk kuruluş yılı olan 1924’ten beri çok sayıda

ziyaretçi ve katılımcıyı ağırlayan ve iki yılda bir düzenlenen fuar, dünyanın en büyük

5. fuar merkezine sahip Köln Messe tarafından organize ediliyor.

Yaklaşık 30 bin ton sirke üretimiyle Türkiye sirke sektöründe %25 ile pazar lideri olan

Fersan, fuarda Develey ve grup şirketleriyle birlikte yer almaya hazırlanıyor. Fuarda

30 m2’lik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Fersan, fuara AIKO, Turşu serisi,

Detoks Sirke Analı Sirkeler ve Gummy ürünleriyle katılacak.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, ihracatı artırmak için

dünyada neler olup bittiğini ve sektörel trendleri takip etmenin çok önemli olduğunu

belirterek, “Sonra bu doğrultuda yurtdışı seyahatler yapıp, network yaratarak

ihracatımızı artırıyoruz. Ayrıca sektörün bir araya geldiği dünyadaki belli başlı fuarlara

katılmak ihracatımızı şüphesiz ki daha da artıracak. Son 3 yılda 22 ülkeye girerek

ihracat yaptığımız ülke sayısını 42’ye çıkardık. 2022 yılını 6 milyon dolar ile kapattık.

2026 yılında hedefimiz ise 13 milyon dolar. Anuga Köln Gıda Fuarı’nda da yer

alacağımız için şimdiden heyecanlıyız.” şeklinde konuştu.