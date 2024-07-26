Apartheid Katili öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Apartheid Katili öldü

Güney Afrika'da "Apartheid Katili" olarak bilinen mahkum Louis van Schoor öldü.

Güney Afrika'da "Apartheid Katili" olarak bilinen mahkum toplu katil Louis van Schoor öldü.

72 yaşındaki adam bacağındaki enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanedeydi. Seri katilin kızı BBC'ye verdiği demeçte babasının "sepsis komplikasyonları nedeniyle" öldüğünü söyledi.

Irkçı apartheid sisteminin beyaz Güney Afrikalılara ayrıcalık tanıyan katı bir hiyerarşi dayattığı bir dönemde Van Schoor, kıyı kenti Doğu Londra'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

1986 ile 1989 yılları arasında en az 39 kişiyi vurup öldürdü. Kurbanlarının hepsi siyahiydi ve en genci sadece 12 yaşındaydı.

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