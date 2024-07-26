Apartheid Katili öldü

Güney Afrika'da "Apartheid Katili" olarak bilinen mahkum toplu katil Louis van Schoor öldü.

72 yaşındaki adam bacağındaki enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanedeydi. Seri katilin kızı BBC'ye verdiği demeçte babasının "sepsis komplikasyonları nedeniyle" öldüğünü söyledi.

Irkçı apartheid sisteminin beyaz Güney Afrikalılara ayrıcalık tanıyan katı bir hiyerarşi dayattığı bir dönemde Van Schoor, kıyı kenti Doğu Londra'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.