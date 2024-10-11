Apple güvenlik açığını itiraf etti: Sakın bu özelliği kullanmayın

Apple güvenlik açığını itiraf etti. Apple, iPhone'lar ve diğer cihazlarıyla büyük ilgi görüyor. Cihazlar arasındaki iletişimi daha pratik hale getirmek isteyen Apple, bunlarla bağlantılı olarak pek çok özellik sunuyor.

Yansıtma özelliği ise iPhone'ları veya iPad'leri TV'ye ya da bir Mac'e yansıtmaya olanak sağlıyor.

Ancak tespit edildiğine göre bu özelliği bir süre kullanmamakta fayda var çünkü cihazdaki veriler ifşa oluyor.

VERİLER BT SİSTEMLERİYLE PAYLAŞILIYOR

Yansıtma özelliği iş yerinde bir Mac ile kullanıldığında, iPhone'da yer alan veriler BT sistemleriyle paylaşılıyor. Bu da istenmeyen bir durum olarak kayıtlara geçiyor.

Özellikte bulunan hata ya da açık sebebiyle, iPhone'larda kullanıldığında Mac'lerde iPhone'lardaki bilgilerin görünebilir olmasına neden oluyor.

İŞ BİLGİSAYARINDA BU ÖZELLİĞİ KULLANMAYIN

iPhone kullanıcılarının iş bilgisayarlarında bu özelliği kullanmayı bırakılması öneriliyor. Apple'dan konuyla ilgili bir düzeltme gelmeden özelliğin kullanılmaması gerekiyor.