Apple hisselerine yapay zeka dopingi

Kaynak: Haber Merkezi
Apple hisselerine yapay zeka dopingi

Apple hisseleri yapay zeka için atılan adımlarla rekor seviyeye yükseldi

Apple hisseleri, yapay zeka konusunda atılman adımlarla birlikte coştu. Şirketin hisseleri Aralık ayından bu yana ilk kez rekor seviyeye çıktı.

Apple hisseleri yüzde 7,26 yükselerek, 207,15 dolara yükseldi. Bu gelişme şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT üreticisi OpenAI ile bir ortaklık duyurmasıyla birlikte yaşandı.

Apple hisseleri Nisan ayından bu yana yüzde 25 yükseldi. Şirket'in piyasa değeri dün 215,1 milyar dolar artarak 3,18 trilyon dolara ulaştı ve liderliği kaptı.

Apple için yapay zeka özelliklerinin eklenmesiyle İPhone hisselerinin durgun seyrettiğini belirten LightShed analist Walter Piecyk tabanın büyük çoğunluğunun eski telefonlara sahip olduğunu söyledi. Piecyk, bu nedenle uzayan yenileme döngüsünün dengelenmesini ya da tersine çevrilmesini teşvik etmenin durgun seyreden hisselerini tersine çevirmenin kolay olacağını ifade etti.

Son Haberler
Emekli maaşında büyük rötar. Bayram öncesi kötü haber geldi Ekonomi
Emekli maaşında büyük rötar. Bayram öncesi kötü haber geldi
Avrupa neden sağa yattı Dünya
Avrupa neden sağa yattı
Uykuda sayıklamaya doğal çözümler. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Uykuda sayıklamaya doğal çözümler. Uzmanlar açıkladı
13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar skandalı. Yardım istediği herkes dehşeti yaşattı Gündem
13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar skandalı. Yardım istediği herkes dehşeti yaşattı
Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister Ekonomi
Yedek parça deyip geçme artık almak yürek ister
Altın yatırımcısı dikkat! Büyük tufan için geri sayım başladı Ekonomi
Altın yatırımcısı dikkat! Büyük tufan için geri sayım başladı
Isırdığında öldüren yılan görüldü! 'Hastaneye yetişme şansınız neredeyse yok' Yaşam
Isırdığında öldüren yılan görüldü! 'Hastaneye yetişme şansınız neredeyse yok'