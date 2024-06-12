Apple hisselerine yapay zeka dopingi

Apple hisseleri, yapay zeka konusunda atılman adımlarla birlikte coştu. Şirketin hisseleri Aralık ayından bu yana ilk kez rekor seviyeye çıktı.

Apple hisseleri yüzde 7,26 yükselerek, 207,15 dolara yükseldi. Bu gelişme şirketin yapay zeka ile ilgili bir dizi özelliği sergilediği ve ChatGPT üreticisi OpenAI ile bir ortaklık duyurmasıyla birlikte yaşandı.

Apple hisseleri Nisan ayından bu yana yüzde 25 yükseldi. Şirket'in piyasa değeri dün 215,1 milyar dolar artarak 3,18 trilyon dolara ulaştı ve liderliği kaptı.

Apple için yapay zeka özelliklerinin eklenmesiyle İPhone hisselerinin durgun seyrettiğini belirten LightShed analist Walter Piecyk tabanın büyük çoğunluğunun eski telefonlara sahip olduğunu söyledi. Piecyk, bu nedenle uzayan yenileme döngüsünün dengelenmesini ya da tersine çevrilmesini teşvik etmenin durgun seyreden hisselerini tersine çevirmenin kolay olacağını ifade etti.