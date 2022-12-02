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Apple'ın kaza algılama özelliği kaykaycıları ihbar etti. Kolluk kuvvetleri açıklama yaptı

iPhone 14'ler ile hayatımıza giren Kaza Algılama Özelliği sayesinde Apple kullanıcıları olası bir kaza durumunda kolluk kuvvetlerine bildirim yollamak amacıyla oluşturulmuştu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan lunapark hatası bu kez de Kaykaycılarda ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 12:36
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Apple'ın kaza algılama özelliği kaykaycıların hızını kaza olarak algılayıp kolluk kuvvetlerine ihbar etti

Apple'ın kaza algılama özelliği kaykaycıları ihbar etti. Kolluk kuvvetleri açıklama yaptı
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Acil durum görevlileri, iPhone 14 kullanan ve kaykay yapan kişilerin Kaza Algılama özelliği sayesinde son zamanlarda oldukça fazla bildirim geldiğini açıkladı.

Kaza Algılama teknolojisi, herhangi bir hız ya da olağan dışı bir hareket durumu olursa algılayıp cihaz sahibine bildirim gönderiyor ve yirmi saniye geri dönüş alamadığı takdirde yerin konumunu acil durum ekiplerine yolluyor.

Acil durum ekipleri, kaza yapmayan kaykaycılardan gelen çağrılara cevap verdiklerinde genellikle yanlış alarm olduğunu açıkladı. Çünkü Kaza Algılama özelliğinin kişiden bağımsız olarak otomatik bildirimler de gönderdiği ortaya çıktı. Üstelik cihaz sahibinin bu durumdan çoğu zaman haberdar olmadığı ifade edildi.

Acil durum görevlileri, yanlış çağrılara rağmen yine de hayati önem taşıyan Kaza Algılama özelliğini devre dışı bırakılmaması gerektiğine düşündüğünün altını çizdi.

Konuyla ilgili kolluk kuvvetleri şu açıklamalarda bulundu:

“Bu özelliği kapatmanızı istemiyoruz. Güvende olmanı tercih ederiz. Bu aramayı yanıtlamayı umursamıyoruz çünkü gerçekten bir şey olduysa, size ulaşabilmek istiyoruz.”

KAZA ALGILAMA ÖZELLİĞİ LUNAPARKTA DA SORUN OLMUŞTU

İddialara göre yeni özellik, lunaparklarındaki hız trenlerinde virajları, dönüşleri ve ani frenlemeyi gerçek bir kaza olarak değerlendiriyor ve kolluk kuvvetlerine haber vererek konum gönderiyor.

39 yaşındaki diş hekimi Sara White, Ohio’daki Kings Island eğlence parkında 109 metrelik bir hız treni olan Mystic Timbers’a bindiğinde iPhone 14 Pro’nun otomatik olarak 911’i aradığını söyledi.

Aynı zamanda ABD'nin birçok bölgesinden benzer şikayetler geldi ve polisler lunaparklara akın etti.

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