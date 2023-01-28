Hangi bankalar 4 taksit yapıyor? Arabası olanlar MTV için son 4 gün

MTV kapsamında yer alan motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksitinin sona ermesine sadece 4 gün kaldı.

Bankalar mobil uygulamaları ya da Gib.gov.tr üzerinden yapılan MTV borç ödeme seçeneklerinde taksit sayıları farklılaşabiliyor. Bazı bankalar 2 taksit yaparken bazıları 4 taksite kadar ödemeyi taksitlendirebiliyor.

Çalışılan bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı yada Gib.gov.tr üzerinden kolayca MTV ödeme için işlem yapılabiliyor. Bankaya ya da Vergi dairesine giderek uzun kuyruklar ve iş yükü oluşturmak yerine kredi kartıyla MTV ödeme gerçekleştirilebiliyor.

MTV ödemesi kredi kartının hesap kesim tarihi sonrası yapıldığı takdirde ödeme bir ay daha öteleniyor. Örneğin, hesap kesim tarihi 17/01/2023 olan kredi kartı sahibi 18/01/2023 tarihinde yaptığı ödeme ile süresi 1 ay daha uzamış oluyor.

Bankaların kampanya tarihleri dışında yapılan ödemeler cezaya giriyor ve taksit imkanından yararlanılamıyor. Bu noktada belirtilen tarihler arasında ödeme yapılması önemlidir.

MTV’DE HANGİ BANKALAR TAKSİT YAPIYOR

Yapı Kredi World Card ile ödeme yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden World Pay QR ile ödeme yapılırsa 4 taksitte işlemler gerçekleştirilecek.

Garanti Bonus Card ile ödeme yapılması halinde 3 taksit, gib.gov.tr üzerinden GarantiPay ile ödemelerde ücretsiz 4 taksit imkanı sunulacak.

1 Ocak - 5 Şubat 2023 tarihleri arasında MTV ödemesi İş Bankası Maximum Kart'la 300 lira ve üzeri ödemelerde4 taksit uygulanacak.

Ziraat Bankası kartlarıyla ödemelerde 1 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan ödemelerde 4 taksit imkanından yararlanılacak.

Halkbank Paraf Kart ile 1 Ocak-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak ödenebilecek.

Vakıfbank Worldcard ile 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında MTV ödemeleri faizsiz 3 taksit olarak ödenecek.

Denizbank İşletme Kart'la yapılacak MTV ödemeleri 3 taksit olarak gerçekleştirilebilecek.

Albakara Türk Worldcard ile yapılan MTV ödemeleri 3 taksit olacak.

HSBC Advantage ile MTV ödemeleri 3 taksitte gerçekleştirilebilecek.

TEB kartlarıyla MTV ödemeleri 3 taksit oluyor.

ING Bank Mobil üzerinden MTV ödemeleri 4 taksit, gib.gov.tr üzerinden yapılan ödemeler 2 taksit olacak.

QNB Finansbank CardFinans'la MTV ödemeleri 3 taksit olacak.

Şekerbank Bonus kart ile ödemelerde MTV 2 taksit oluyor.