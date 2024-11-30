Araç alev alev yandı: 2 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İHA

Ankara Çankırı Bulvarı'nda köprü üzerinde kontrolden çıkan araç, orta refüje çarpıp takla attı. Araçtaki 2 kişi ağır yaralandı. Cayır cayır yanan araç söndürüldü.

Korkunç kaza gece saatlerinde Çankırı Bulvarı Büğdüz Köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı.

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İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Araçta bulunan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle köprüde trafik bir süreliğine durma noktasına gelirken, ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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