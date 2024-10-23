Aracı kazık çakarak kurtardılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aracı kazık çakarak kurtardılar

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp orta refüje çarptıktan sonra demir korkuluğa saplanan araç kazık çakılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza Malatya-Ankara kara yolu İstasyon kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Kavşaktan dönüp kent merkezi yönüne yabancı plakalı aracıyla gitmekte olan M.K. otomobilinin hakimiyeti kaybetti.

Önce orta refüje sonra da demir korkuluklara çarptı. Araç saplanıp manevra kabiliyetini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüye ambulansta müdahalede bulunuldu.

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Sürücünün yolu karıştırması sonucu kaza yaptığını belirttiği olayda demir korkuluklara saplanan aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen 8 kişiden oluşan belediye ekiplerince önce havaya kaldırılması daha sonra çukur kazılmasının ardından araç korkuluklarla lastik arasına çakılan kazıkla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Sadece lastiği patlayan kurtarma çalışmaları esnasında ön tamponu yerinden sökülen aracın karıştığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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