Aradığınız Bakan'a şu anda ulaşılamıyor

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos’ta mezuniyet sevinci yaşayan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı eşliğinde kılıçlarıyla yemin eden teğmenler, iktidar mensupları tarafından hedef alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat “Kılıç çekenleri ordudan temizleyeceğiz” demişti.

Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler ise genç teğmenler hakkında açıklama yapmamış, istifa edeceği iddiaları gündeme gelmişti.

TARİKATI ŞİKÂYET EDEN YARBAY SÜRGÜN EDİLDİ

Geçtiğimiz gün de Ankara’da görev yapan Bandocu bir Yarbay, ordu içinde dini vaaz veren bir cemaat yapılanması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başvurusunda "Menzil tarikatı ya da başka bir paralel yapı kapsamında davranılarak tarafıma karşı mobbing olarak hareket edildiğini düşünmekteyim. Konu ile gerekli disiplin incelemesinin yapılarak ismi geçen personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullanan Bandocu Yarbay’ın dilekçesi sonrası Şırnak'a isteği dışında tayin edilmişti.

"TAKDİR EDİLECEĞİ YERDE CEZALANDIRDI"

Sürgüne gönderilen Yarbay’ın avukatı Cihan Arık, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Takdir edileceği yerde cezalandırıldı. Yarbaya kendi alanıyla hiçbir alakası olmayan Din İşleri Şube Müdürlüğüne yollanarak 'Git fıkıh öğren' mi denilmek isteniyor?” dedi.

Bu olay da 4 gün önce gündeme geldi, ancak Bakan Güler bu konuda da sessiz kalmayı tercih etti. Güler, yurt içi ve yurt dışı gezilerini sürdürmeye devam ediyor.