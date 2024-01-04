Aralarına kara kedi girmek deyimi ne anlama geliyor?

Aralarına kara kedi girmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birbiri arasında çok iyi anlaşan iki kişinin ya da dostun ilişkilerinin bozulması, aralarına soğukluk girmesi, birbirlerine gücenmeleri sonucunda artık konuşmaları anlamlarını taşıyan bir deyimdir.

İki kişinin arasının herhangi bir sebepten dolayı açılması durumudur. Samimiyetlerinin sekteye uğraması anlamına gelir.

ARALARINA KARA KEDİ GİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bizim aramıza neden kara kedi girdi hiç düşündün mü, sen izin verdin çünkü."

"Aramıza kara kedi girince nedense bütün gerçekleri görmeye başladım."