Aranan 108 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Aranan 108 şahıs yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 108 şahıs ile 15 kaçak yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-28 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 108 şahıs ile 15 kaçak yakalandı.

Yapılan aramalar sonucunda ise 56 adet galara, bin 751 adet sentetik ecza hapı, bin 884 adet extacy, 8 gram metamfetamin, 0,35 gram kannabinoid, 170 gram bonzai, 30 mililitre sıvı bonzai, 17,52 gram esrar, 2 gram eroin, 7 adet sentetik uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 bin 480 adet dolu makaron, 2 adet tabanca ve bin 454 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 108 şahıstan 12'si tutuklandı. Yakalanan kaçakların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimleri sonucunda ise 220 araç trafikten men edildi. 3 bin 148 araç sürücüsüne toplamda 6 milyon 994 bin 608 TL cezai işlem uygulandı.

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