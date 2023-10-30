Araştırmadan 50 yaş üstüyle ilgili korkutan gelişme çıktı

Araştırmadan 50 yaş üstündekiler için ‘yaşlandığımda bana kim bakacakorkuk’ endişesi yaşıyor olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: DHA
Araştırmadan 50 yaş üstüyle ilgili korkutan gelişme çıktı

Yaptığı bir araştırmada, 50 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine bakacak birileri olup olmadığı konusunda kaygı duydukları belirlendi.

Araştırma, beş şehirde 363 kişiyle anket ve 18 kişiyle odak grup çalışması şeklinde yapıldı.

Araştırmaya göre, yaşlılar çocuklarının kendilerine bakamayacaklarını düşünüyor. Gelir adaletsizliğinin emekliler ve yaşlılar arasında daha fazla hissedilmesi, bu düşünceyi tetikliyor. Yüksek gelirli yaşlılar, profesyonel bakıcılarla bakım hizmeti alabiliyor, ancak bu durumda olanlar azınlıkta.
Ümit Kuşgöz, yaşlı bakım hizmetlerinde kalite, güvenlik ve maliyet sorunları olduğunu söyledi.

Kuşgöz, Türkiye’nin ‘yaşlı bakım sigortası’ uygulamasını başlatması ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Kuşgöz, Türkiye’de ilk defa saatlik bakım hizmeti verdiklerini belirtti. Bu modelle, günde 2-3 saatlik hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara uygun ve düşük maliyetli bir seçenek sunduklarını ifade etti. Böylece, bakım hizmetinin yüksek maliyet sorununu çözdüklerini söyledi.

Araştırmada, Türkiye Sağlık Araştırması 2019 ve Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2016 verilerine de yer verildi. Buna göre, bakıma muhtaç yaşlıların çoğunluğu aile üyelerinden destek alıyor ve bunların yüzde 28’i gelinler, yüzde 23’ü kız çocukları tarafından bakılıyor. Ücretli bakıcı bulunan hanelerin oranı ise sadece yüzde 2. Bu durumun kadınların sosyal hayattan kopmalarına, psikolojik olarak yıpranmalarına ve iş hayatına katılamamalarına neden olduğu belirtildi.

Ümit Kuşgöz, saatlik bakım hizmetinin hem ucuz hem de esnek olmasının kadınların nefes almasına yardımcı olduğunu söyledi.

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