Araştırmadan ortaya çıktı. Kanser yapay zekâyla tarihe mi karışacak?

Halk TV’de yer alan habere göre; İngiltere’de Kanser Araştırmaları Enstitüsü ve Imperial College London’da görevli bilim insanları, röntgen ve tomografi sonuçlarında 'olağandışı büyümeleri' hızla tespit edebilen bir sistem geliştirdi.

Bilim insanları geliştirilen yapay zekâ sayesinde hastalığın hızlıca ve erkenden tespit edilebileceğini ve hastalığa erken müdahale edilebileceğini açıkladı.

Lancet’in eBioMedicine isimli dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre bu metodun geleneksel yöntemlerden çok daha etkili ve başarılı olduğu bildirildi.

Araştırmada yer alan Dr. Benjamin Hunter, “Gelecekte, erken tespit ve tedavi sayesinde kanseri yenebileceğiz” ifadelerini kullandı. Bu yeni yapay zekâ yazılımının büyük bir atılım olduğu da belirtildi.

Bilim insanları yapay zekânın oluşturulması için yaklaşık 500 hastanın akciğer röntgen sonuçlarını analiz ettiği vurgulandı.

Yapay zekâ bu röntgenlerde tespit edilen parçacıkların tehlikeli kanser olup olmadığını incelerken doğru ve isabetli sonuçların çıktığı da kayıtlara geçtiği ifade edildi.