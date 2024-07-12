Arda Güler havalara uçtu

2024 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansla herkesi hayran bırakan Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği de belli olmaya başladı.

KROOS'UN GÖREVİNİ ARDA GÜLER ÜSTLENECEK

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti Kroos’un ayrılmasıyla birlikte onun görevlerini Arda Güler’in üstlenmesine karar verdi.

Arda Güler’e bu konuda bir görüşme gerçekleştiren İtalyan teknik adam kararını genç yıldızımıza bildirdi.

Son haftalarda İspanya’da bir takım eleştiriler alan Arda Güler bu karar ile birlikte havalara uçtu.

Arda Güler böylece forma giydiği maçlarda korner ve serbest vuruşları kullanan isim olacak.