Arda Güler, La Liga'da ayın futbolcusu seçildi

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Arda Güler, La Liga'da ayın futbolcusu seçildi

İspanya'da Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, La Liga'da Aralık ayında 23 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi.

Ligin sosyal medya hesabında aralık ayının en iyileri yayınlandı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, aralık ayında 23 yaş altı en iyi oyuncu seçildi.

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Aralık ayında 5 maçta forma şansı bulan Arda Güler, Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano maçında ise 2 asist yaptı.

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