Arda Güler şaşkına çevirdi

EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, Real Madrid'deki ikinci sezonuna hazırlanıyor.

Arda, iznini bitirmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmek için Madrid'e gitti.

KAMPA DAHİL EDİLDİ

Milli yıldız, Real Madrid'in ABD'deki sezon öncesi kamp kadrosuna alındı.

Arda'nın form durumu Real Madrid teknik heyetini kendinden geçirdi.

ONAY ALDI

İspanyol basınında geçen habere göre Arda Güler, yeni sezon öncesi fiziksel açıdan iyi değerlendirildi.

19 yaşındaki genç futbolcu, tatil döneminde de teknik heyetin isteğini yapmış ve vücudunu geliştirmişti.

Teknik heyet, Arda Güler'in son halini görünce şaşkına döndü.

Yazılan haberlere göre Arda Güler'in önümüzdeki sezon Real Madrid'de önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

SON DÖNEMLERDE TAKDİR TOPLADI

Real Madrid'e transfer olduktan sonra uzun süreli sakatlık yaşayan Arda Güler, ligin son bölümlerinde aldığı şansları iyi değerlendirdi.

İspanyol devi ile 12 maça çıkan Arda, 6 gol atmayı başardı.

Kulüp ile ilk yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gören milli yıldız, La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı da kazandı.