Arda Güler sonunu getirdi. Başkan biletini kesti

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid; Celta Vigo'yu 4-0 yenmişti.

Milli futbolcumuz Arda Güler de bu karşılaşmada Real Madrid kariyerindeki ilk golünü atmıştı.

Mağlubiyetin ardından Celta Vigo'da başkan Marian Mourino'nun kararıyla teknik direktör Rafael Benitez'in görevine son verildi.

Yapılan açıklamada; "Benitez ve antrenör ekibi, kulüp tarafından beklenen sonuçları elde edemediği sekiz aylık adanmışlık ve tam bağlılığın ardından Celta'dan ayrıldı. Kulüp, Benitez ve yardımcılarına geldikleri günden bu yana gösterdikleri tutku, dürüstlük ve profesyonellik ile yorulmak bilmeden yapıtıkları çalışmalar için en içten şükranlarını sunar. Celta, ayrıca kendilerine gelecekte iyi şanslar ve başarılar diler." denildi.

Sportif direktör Marco Garces'in Benitez yerine teknik direktör arayışlarına da başladığı ve Sevilla ile pazar günü oynayacakları kritik maça kadar yeni teknik direktör ile anlaşmayı umduğu belirtildi.