Arda Güler'e dev talip. Bu akşam alıcı gözüyle izleyecekler

Premier League’de tüm kozlarını oynayan Arsenal için artık yolun sonu göründü artık Liverpool, İngiltere’deki ipi göğüslemek için ideal bir konumda bulunuyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında Arsenal yöneticileri yeni sezon yapılanması adına yapılacak transfer görüşmeleri için kolları sıvamış durumda.

Tüm bunlar, futbol tutkunlarının ilgisini çekecek heyecan verici bir yaz transfer dönemini akıllara getiriyor. Edilen bilgileri göre 20 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler Arsenal yönetimini kelimenin tam anlamıyla büyülemiş durumda.

Defensa Central’ın aktardığı bilgilere göre, Carlo Ancelotti yönetiminde henüz istediği süreyi bulmayan Arda Güler, Arsenal taraftarları arasında büyük heyecan uyandırıyor. Dahası, teknik direktör Mikel Arteta’nın özel isteği olduğu belirtiliyor. Çünkü Arteta, Güler’in Martin Odegaard’a benzer bir rol üstlenebileceğine inanıyor.

Bu transferin yaklaşık 30 milyon euro karşılığında tamamlanabileceği konuşulurken, Londra kulübü Şampiyonlar Ligi eşleşmesini Arda için pazarlık yapmak adına bir fırsat olarak kullanmayı planlıyor. Arda’nın şu andaki ilk hedefi Real Madrid’de başarılı olmak ancak Arsenal’ın yapacağı cazip bir teklif, milli yıldızımız için güçlü bir çekim yaratabilir.