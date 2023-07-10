Arda Güler'in yeni hocası belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya
Real Madrid'de 2023-2024 sezonun sonunda Brezilya A Milli Takımı’nın başına geçeceği açıklanan teknik direktör Carlo Ancelotti’nin yerine kimin geçeceği belli oldu.
Alman gazetesi Bild’in haberine göre, Real Madrid sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan E. Frankfurt’un hocası Xabi Alonso’yu takımın başına getirecek.
Böylelikle İspanyol teknik adam geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan milli oyuncumuz Arda Güler’in de teknik direktörü olacak.
Xabi Alonso, sezon başında göreve geldiği Alman ekibinde, 37 maçta 17 galibiyet 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 1.65’lik puan ortalaması yakalamıştı.