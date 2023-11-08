Ardahan, Erzurum ve Kars'ı soğuk hava vurdu: Camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Ardahan, Erzurum ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı.

KAYNAK: AA
Ardahan, Erzurum ve Kars'ı soğuk hava vurdu: Camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Ardahan'da, buzlanma meydana geldi.

Park halindeki araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kentin yüksek tepelerinde kar yağışının olması nedeniyle bazı yollarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlardan Hacı Yıldız, sabahları havaların daha soğuk olmaya başladığını söyledi.

ardahan-erzurum-ve-karsi-soguk-hava-vurdu-camlari-buz-tuttu-bitkileri-kiragi-kapladi-yenicag-1.jpg

ERZURUM

Erzurum'da da soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düştüğü kentte, park halindeki bazı araçların camları buzla kaplandı, park ve bahçelerdeki bitkilerde kırağı oluştu.

ardahan-erzurum-ve-karsi-soguk-hava-vurdu-camlari-buz-tuttu-bitkileri-kiragi-kapladi-yenicag-2.jpg

KARS

Kars'ta da yüksek kesimlerde kar, il merkezinde soğuk ve kırağı etkili oldu.

Yüksek kesimlerin kar yağışıyla beyaza büründüğü kentte, araçların camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Çobanlar sabah saatlerinde kırağıyla beyaza bürünmüş meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Çobanlardan Alper Şimşek, bu gecenin çok soğuk geçtiğini belirterek "Sabah kalktık eksi 5 derece, her taraf bembeyaz olmuş. Sabah

ardahan-erzurum-ve-karsi-soguk-hava-vurdu-camlari-buz-tuttu-bitkileri-kiragi-kapladi-yenicag-3.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı Spor
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı Gündem
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir?
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Kubilay Aka Fenerbahçe filmi Zaferin Rengi için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini açıkladı Sağlık
Kubilay Aka Fenerbahçe filmi Zaferin Rengi için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini açıkladı
Arnavutköy’de inşaatta iş kazası: 1 işçi yaralandı Gündem
Arnavutköy’de inşaatta iş kazası: 1 işçi yaralandı
Kendilerini jandarma ve polis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı Gündem
Kendilerini jandarma ve polis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı