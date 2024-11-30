Ardahan’da soğuk hava etkisini gösterdi: Kura Nehri dondu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ardahan’da soğuk hava etkisini gösterdi: Kura Nehri dondu

Ardahan kış şartları etkili olmaya devam ediyor. Son olarak bir yıl önce donan Kura Nehri, yine dondu.

Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 12,5 dereceye düştü. Termometreler Çıldır ilçesinde sıfırın altında 17,2, Göle'de 16,4, Hanak'ta 16,2, Damla'da 13,2, Posof'da 10 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle Göle'de doğup, Ardahan'dan geçen, Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını dolaşarak Hazar denizine dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı nedeniyle beyaza bürünürken, otomobil camları da buzla kaplandı.

Kura Nehri'ndeki donmanın bu yıl bir ay geç yaşandığını belirten Yaşar Ekmekçi, "Kura nehrinde donma geç gerçekleşti. Nehrin donmasıyla birlikte Ardahan'da kış şartları etkili olmaya başladı" dedi.

Ardahan’da soğuk hava etkisini gösterdi: Kura Nehri dondu

Ardahan’da soğuk hava etkisini gösterdi: Kura Nehri dondu

Ardahan’da soğuk hava etkisini gösterdi: Kura Nehri dondu

Ardahan’da soğuk hava etkisini gösterdi: Kura Nehri dondu

Ardahan’da soğuk hava etkisini gösterdi: Kura Nehri dondu

Ardahan’da soğuk hava etkisini gösterdi: Kura Nehri dondu

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