Arı sokmasında birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan arı sokmasında birebir iyi gelen reyhan otu dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arı sokmasında birebir iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan arı sokmasında birebir iyi gelen reyhan otu dikkat çekti.

ARI SOKMASI NEDİR?

Arılar genellikle saldırgan bir yapıya sahip değillerdir fakat bazı durumlarda, insanların yaptığı bazı hareketleri tehdit olarak algıladıkları için kendilerini savunmak maksadıyla, vücutlarında bulunan iğneyi batırarak arı sokması olarak adlandırılan durumu meydana getirirler.

Arı sokmaları yaygın olarak yaşanan bir açık hava sıkıntısıdır. Tedavi yöntemi şiddetine bağlı olarak değişir.

Ağrıyı hafifletmek için tedavinin evde yapılması çoğu kişi için mümkünken, herhangi bir arı sokması alerjiniz varsa veya çoklu sokulmaya maruz kalırsanız, acil tedavi gerektiren ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle arı sokması durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması ve muayeneden geçilmesi tavsiye edilmektedir.

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Taze olarak salatalarda kullanabilirsin. Salatana eşsiz bir aroma katacaktır. Kurutulmuş reyhan otuyla ya da taze reyhan otuyla konuklarına mis kokulu çaylar demleyebilirsin. Kurutulmuş reyhan, baharat olarak makarnalara, pilavlara ve özellikle çorbalara çok yakışır.

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