Ariana Grande, Cassandra Peterson'dan özür diledi

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, "Karanlığın Metresi" olarak bilinen Elvira karakterini canlandıran oyuncu Cassandra Peterson'dan, kendisini bir etkinlikte görmezden geldiği iddialarından sonra özür diledi. Cassandra Peterson, Ariana Grande'nin bir sahne gösterisine ailesiyle birlikte katılmak için bilet istediğini, ancak şarkıcının fotoğraf çektirmeyi reddettiğini ve gösteriden önce ayrıldığını söyledi.

Etkinlikten Erken Ayrılma Nedeni

Cassandra Peterson, katıldığı bir soru-cevap panelinde Ariana Grande'nin ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe geldiğini, ancak fotoğraf talebine olumsuz yanıt verdiğini belirtti. Peterson, Ariana'nın gösteri başlamadan önce sahneyi terk ettiğini de ekledi. Bu iddiaların ardından Ariana Grande, Instagram üzerinden yanıt verdi. Yorumların kendisini üzdüğünü belirten Grande, etkinlikten erken ayrılmasının nedeninin "anksiyete krizi" yaşaması olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, o dönemde büyük kalabalıklarla ve gürültülü ortamlarda zorlandığını ifade etti.

Zor Bir Dönem Geçiriyordu

Ariana Grande, açıklamasında olayın yaklaşık yedi yıl önce, Manchester konserine düzenlenen terör saldırısının ardından gerçekleştiğini belirtti. O dönem kamuoyunun önünde bulunmanın kendisi için oldukça zor olduğunu vurgulayan şarkıcı, bu nedenle Cassandra Peterson ile fotoğraf çektirme fırsatını kaçırmış olabileceğini söyledi. Yine de bu anıyı yanlış hatırlıyor olabileceğini ve eğer Peterson'ı kırdıysa içtenlikle özür dilediğini dile getirdi. Ayrıca annesinin Peterson'a ne kadar nazik davrandığını anlattığını ekleyerek, "Her zaman bizim Cadılar Bayramı Kraliçemiz olarak kalacaksınız" diyerek mesajını sonlandırdı.

Video Viral Oldu

Cassandra Peterson'ın iddiaları bir panelde dile getirmesi ve bu sırada diğer panelistlerin Ariana Grande'ye şakayla karışık eleştirilerde bulunması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir panelist, Ariana'nın "yanlış cadıyı oynadığını" belirterek, şarkıcının "Wicked" filminde Glinda karakterine atıfta bulundu. Video hızla viral hale geldi ve Ariana Grande hayranları ile Cassandra Peterson'ın takipçileri arasında çeşitli tartışmalar başlattı.

Filmin Tanıtım Turu Ve Tartışmalar

Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun rol aldığı "Wicked" filmi için yapılan tanıtım turu sırasında hayranlar tarafından hazırlanan film afişleri de gündeme geldi. Bir hayran çalışması, Ariana ve Cynthia’nın karakterlerinin kavga ettiği bir animasyona dönüştürüldü. Başka bir afişte ise Cynthia’nın gözlerinin çıkarıldığı bir Photoshop çalışması, her iki oyuncu tarafından da sert bir şekilde eleştirildi. Cynthia Erivo, bu tür çalışmaları "aşağılayıcı" bulduğunu belirterek, "Bu komik değil, sevimli de değil" dedi. Ariana Grande ise bu tür hayran düzenlemelerinin "fazla ileri gidebildiğini" ve Cynthia'ya duyduğu saygıyı dile getirdi.