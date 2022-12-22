Edin Dzeko geliyor, Icardi gidiyor. Arjantin basınından bomba iddia

Arjantin medyası, Galatasaray'ın Edin Dzeko ile anlaşmasının an meselesi olduğunu, İcardi'nin de Newell's Old Boys'a gideceğini yazdı.

Gazeteler, Newell's kulübünün Icardi için Paris St.Germain ile prensipte anlaştığını, Galatasaray ile de görüşmeye başladıklarını ileri sürerken, Icardi'nin de bu transfere sıcak baktığını belirttiler.