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Edin Dzeko geliyor, Icardi gidiyor. Arjantin basınından bomba iddia

Arjantin basını, Inter'in golcüsü Edin Dzeko ve Galatasaraylı Icardi hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 09:45
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Arjantin basınından bomba iddia. Edin Dzeko geliyor, Icardi gidiyor

Edin Dzeko geliyor, Icardi gidiyor. Arjantin basınından bomba iddia
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Arjantin medyası, Galatasaray'ın Edin Dzeko ile anlaşmasının an meselesi olduğunu, İcardi'nin de Newell's Old Boys'a gideceğini yazdı.

 

Gazeteler, Newell's kulübünün Icardi için Paris St.Germain ile prensipte anlaştığını, Galatasaray ile de görüşmeye başladıklarını ileri sürerken, Icardi'nin de bu transfere sıcak baktığını belirttiler.

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