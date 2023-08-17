Arkadaşının 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Gizem, hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; Polis, olayın cinayet olabileceği şüphesiyle arkadaşı Timuçin A.'yı gözaltına aldı.

Arkadaşını ziyarete gelmişti

Olay, dün gece Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Gizem Kılınç, şehir dışından geldiği arkadaşı Timuçin A.'nın 2’nci kattaki evinde konaklıyordu. Gizem Kılınç, arkadaşlarıyla birlikte evde vakit geçirdikten sonra balkona çıktı. Gizem Kılınç, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü tespit etti.

Cinayet şüphesi var

Gizem Kılınç’ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için morga gönderildi. Polis ekipleri, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Gizem Kılınç’ın arkadaşı Timuçin A., polis tarafından gözaltına alındı. Timuçin A.'nın ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.