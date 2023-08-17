Arkadaşının 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Gizem, hayatını kaybetti

Çaycuma ilçesinde, arkadaşıyla birlikte kaldığı evin balkonundan düşen Gizem Kılınç (29) hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Arkadaşının 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Gizem, hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; Polis, olayın cinayet olabileceği şüphesiyle arkadaşı Timuçin A.'yı gözaltına aldı.

Arkadaşını ziyarete gelmişti

Olay, dün gece Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Gizem Kılınç, şehir dışından geldiği arkadaşı Timuçin A.'nın 2’nci kattaki evinde konaklıyordu. Gizem Kılınç, arkadaşlarıyla birlikte evde vakit geçirdikten sonra balkona çıktı. Gizem Kılınç, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü tespit etti.

Cinayet şüphesi var

Gizem Kılınç’ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için morga gönderildi. Polis ekipleri, olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Gizem Kılınç’ın arkadaşı Timuçin A., polis tarafından gözaltına alındı. Timuçin A.'nın ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
Harvard Üniversitesi profesöründen 'Uzaylılar yeni evrenler yaratabilir' iddiası Dünya
Harvard Üniversitesi profesöründen 'Uzaylılar yeni evrenler yaratabilir' iddiası
Necip Uysal'dan Ghezzal'a destek. Aboubakar'ın golü sonrası 'Hepimiz seninleyiz Rachid' forması açtı Spor
Necip Uysal'dan Ghezzal'a destek. Aboubakar'ın golü sonrası 'Hepimiz seninleyiz Rachid' forması açtı
17 Ağustos depreminin 24. yılında, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ezber bozan İstanbul depremi tahmini Güncel
17 Ağustos depreminin 24. yılında, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ezber bozan İstanbul depremi tahmini
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AKP'nin zam teklifini kabul etmeyen memurlar 81 ilde sokağa çıkıyor Güncel
AKP'nin zam teklifini kabul etmeyen memurlar 81 ilde sokağa çıkıyor
Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakibi belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakibi belli oldu
17 Ağustos'un yıl dönümünde İYİ Parti'den deprem önergesi Güncel
17 Ağustos'un yıl dönümünde İYİ Parti'den deprem önergesi