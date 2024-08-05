Arnavutköy Belediye Başkanlığından

Yayın Tarihi: 05 Ağustos 2024 / 00:01

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1- Arnavutköy Belediyesi Nikâh Salonu Fotoğraf ve Video Çekim işi 3 yıllığına ihale edilecektir.

2-İhale “Arnavutköy Belediye Başkanlığı Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 Arnavutköy-İstanbul” adresindeki Encümen Odasında Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” arttırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 20.000,00-(yirmibin)TL olup Arnavutköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İdare İhale gününe kadar ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3-İhaleye İlişkin:

Muhammen Kira Bedeli (Yıllık) : KDV DÂHİL 1.350.000,00-TL

Geçici Teminat Miktarı : 40.500,00 TL

Kesin Teminatı : İhale edilen yıllık kira bedeli 3’le çarpılarak, bu tutar üzerinden % 6 nispetinde hesap edilip alınacaktır. Kesin teminat 3 yıllık peşin olarak ödenir.

İhale Tarih ve Saati : 28.08.2024 - 11.10

4-İhaleye Katılabilecekler : Söz konusu ihale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılmak için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

5-İhaleye Katılamayacaklar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.

6-İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

7- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh ve Nüfus cüzdan sureti belgeleri Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Tebligat Adres Beyanı İşyerinin Vergi levhasının onaylı sureti Benzer Kurumlardan beş yıl aynı işi yaptığına dair alınacak yazı, Malzeme beyanı veya noterden taahhütname SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden borcu yoktur yazıları, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Fotoğrafçılık Alanında İşyeri Çalıştırdığına Dair İşyeri Ruhsatı İhale Genel ve Özel şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Tebligat Adres Beyanı İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti Benzer Kurumlardan beş yıl aynı işi yaptığına dair alınacak yazı, Malzeme beyanı veya noterden taahhütname SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden borcu yoktur yazıları, Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Fotoğrafçılık Alanında İşyeri Çalıştırdığına Dair İşyeri Ruhsatı Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. İhale Genel ve Özel şartnamelerde istenen diğer tüm belgeler TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

8-Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 27.08.2024 günü saat:17.00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

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