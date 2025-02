Arnavutluk'ta dış ticaret açığı daraldı

Arnavutluk’un dış ticaret açığı, Ocak 2025 itibarıyla ALL 29 milyar seviyesine gerileyerek, Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen yılın aynı ayında ALL 30.4 milyar olan açık, bu dönemde ihracattaki güçlü artış sayesinde daraldı. Ülkenin ihracat hacmi yıllık bazda %4,9 artarak ALL 31 milyara yükseldi. Bu büyümede en büyük katkıyı %13 oranında artış gösteren maden, yakıt ve elektrik sektörü sağladı. Ayrıca, gıda, içecek ve tütün ürünleri %0,5, makine, ekipman ve yedek parçalar ise %0,3 oranında ihracat artışına katkıda bulundu.

Arnavutluk’un başlıca ihracat pazarları arasında Kosova, İspanya ve Yunanistan öne çıktı. Kosova'ya yapılan ihracat %91,6, İspanya’ya %86 ve Yunanistan’a %2 oranında arttı. Buna karşılık, ithalat tarafında yalnızca %0,1’lik sınırlı bir yükseliş kaydedilerek toplam değer ALL 60 milyar seviyesine ulaştı. İthalatta, maden, yakıt ve elektrik sektörü %1,67, gıda, içecek ve tütün sektörü ise %1,65 oranında artış gösterdi. Ancak, inşaat malzemeleri ve metallerin ithalatı %3,3 düşüş kaydetti.

En fazla ithalat yapılan ülkeler arasında Çin %45,4, İtalya %5,9 ve Yunanistan %2,1’lik artış oranlarıyla dikkat çekti. Arnavutluk İstatistik Enstitüsü (INSTAT) tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi dış ticarette olumlu sinyaller verirken, ihracattaki büyüme ithalat artışını gölgede bıraktı.