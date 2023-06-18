Arnold Schwarzenegger başkanlığın formülünü açıkladı

İki dönem Kaliforniya valiliği yapan Arnold Schwarzenegger, konuk olduğu 'Who's Talking to Chris Wallace?' programında siyasi hedeflerinden bahsetti.

Arnold Schwarzenegger başkanlığın formülünü açıkladı

Anayasal kurallar gereği ABD başkanlığına aday olamayan Arnold Schwarzenegger, "Bu seçimin nasıl kazanılacağını çok net görebiliyorum" açıklamasında bulundu.

1947'de Avusturya'da doğan Arnold Schwarzenegger, 1968'te ABD'ye göç etmiş ve 1983'te ABD vatandaşı olmuştu.

Schwarzenegger, "doğuştan ABD vatandaşı" olmadığı için istediği halde başkan adaylığına uygun değil.

Arnold Schwarzenegger'e, "Anayasa, başkanın doğuştan ABD vatandaşı olması gerektiğini söylüyor. Eğer böyle yazmasaydı, başkan adayı olur muydunuz?" sorusunu yöneltildi.

"ULUSU BİR ARAYA GETİREBİLECEK BİRİ..."

Arnold Schwarzenegger'ın cevabı şöyle oldu: Kesinlikle... Beni aday gösterin Çünkü... Bakın, bu hiç de zor değil. Bu seçimi nasıl kazanabileceğimi çok net görüyorum" ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki ünlü oyuncu, 2003 ve 2006'da Kaliforniya valiliği yarışını kazanmıştı. Arnold Schwarzenegger, 2003 - 2011'de Kaliforniya'nın valisi olarak görev yapmıştı.

Arnold Schwarzenegger, bu konu hakkında, "Yani, bu ben ve Kaliforniya gibi... O zaman biliyorsunuz. Vali adayı olduğumda, halkın yeni bir cevap aradığı çok netti.

Sağcı veya solcu değil, ulusu bir araya getirebilecek biri... Yapılması gereken o kadar çok şey var ki...

Üstelik bunlar yapılabilir. Bu kadar harika kılan şey de yapılabilir olması. Tamamen yapılabilir veya en azından halk bir araya gelerek 'Evet' der, yapabiliriz" dedi.

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