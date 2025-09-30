Arsenal yeni imzayı duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Arsenal yeni imzayı duyurdu

Arsenal, 24 yaşındaki stoperi William Saliba ile yeni sözleşme imzaladı.

Premier Lig (İngiltere birinci ligi) ekiplerinden Arsenal, Fransız futbolcu William Saliba'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "William Saliba bizimle yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı" denildi.

İngiliz basınında Saliba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019 yılında Fransa'nın St. Etienne takımından transfer edilmişti. Aynı sezon yine St. Etienne'de kiralık olarak forma giyen Saliba, 2020-2021 sezonunun ortasında Nice'e kiralandı.

2021-2022 sezonunda ise Olimpik Marsilya'da kiralık olarak oynayan Saliba, daha sonra Arsenal'e döndü.

Arsenal'le 140 maça çıkan genç stoper, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Son Haberler
Maça saatler kala Hugo Ekitike'den büyük Galatasaray itirafı!
Maça saatler kala Hugo Ekitike'den büyük Galatasaray itirafı!
Dolar ve euro ne kadar? Piyasalarda gün ortası! (30 Eylül 2025)
Dolar ve euro ne kadar?
Endonezya'da okul binası çöktü! Enkaz altına kalanlar var: Ölü ve yaralılar var
Endonezya'da okul binası çöktü! Enkaz altına kalanlar var: Ölü ve yaralılar var
Nevşehir'de fuhuş operasyonu! Gözaltılar var
Nevşehir'de fuhuş operasyonu! Gözaltılar var
Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor: BIST 100 ne kadar geriledi? (30 Eylül 2025)
Borsa İstanbul’da düşüş sürüyor!