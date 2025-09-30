Arsenal yeni imzayı duyurdu

Premier Lig (İngiltere birinci ligi) ekiplerinden Arsenal, Fransız futbolcu William Saliba'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "William Saliba bizimle yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı" denildi.

İngiliz basınında Saliba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019 yılında Fransa'nın St. Etienne takımından transfer edilmişti. Aynı sezon yine St. Etienne'de kiralık olarak forma giyen Saliba, 2020-2021 sezonunun ortasında Nice'e kiralandı.

2021-2022 sezonunda ise Olimpik Marsilya'da kiralık olarak oynayan Saliba, daha sonra Arsenal'e döndü.

Arsenal'le 140 maça çıkan genç stoper, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.