Artık her ürünün paketine yazılacak. Yıllarca vatandaşı böyle kandırmışlardı

Kaynak: Haber Merkezi
Artık her ürünün paketine yazılacak. Yıllarca vatandaşı böyle kandırmışlardı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunmasını sağlamak için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

Bakan İbrahim Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksinde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirterek ”Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. İçinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak." dedi.

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"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Yumaklı "Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘... tadında’, ‘... lezzeti’, ‘... keyfi “ gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ‘ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi ‘, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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