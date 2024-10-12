Artuklu Tapu Sicil Müdürlüğünden

Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 / 00:01

ARTUKLU TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN DUYURULUR.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Mardin İli Artuklu İlçesi KÜÇÜKKÖY Mah. ada 14, 15, 16, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 nolu parseller ile 101 ada 1 parsel, 102 ada 1 parsel, 105 ada 1 parsel, 106 ada 1 parsel, 107 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsel, 119 ada 1 parsel ve 121 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamı Elbirliği Mülkiyet Mehmet evlatları Mehmet Ata KARAASLAN, Fethullah KARAASLAN, Güli KARAASLAN, Leyla UÇKUN, Zerga UÇKUN, İsmail KARAASLAN, Namet KARAASLAN, Ahmet evlatları Seyfettin BULUT ve Nazliye BULUT, Abdulaziz oğlu Hüseyin ABA ve Mahmut kızı Melihe KARAASLAN adlarına kayıtlı iken; Kızıltepe 5. Noterliği’nin 20/08/2024 tarih ve 9023 sayılı veraset belgesine istinaden Mehmet evlatları Mehmet Ata KARAASLAN, Fethullah KARAASLAN, Güli KARAASLAN, Leyla UÇKUN, Zerga UÇKUN, İsmail KARAASLAN, Namet KARAASLAN, Ahmet evlatları Seyfettin BULUT ve Nazliye BULUT, Abdulaziz oğlu Hüseyin ABA ve Mahmut kızı Melihe KARAASLAN isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar MERNİS sisteminde Mehmet oğlu Fethullah KARAASLAN'nın adresi bulunmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda kendisine tebligat çekilememiş olup, 14/10/2024 tarih Pazartesi günü, saat 08:00 dan itibaren 28/10/2024, Pazartesi günü, saat 08:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.