Artvin 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kazanan aday: ARTVİN İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TIKLAYINIZ ARDANUÇ, KEMALPAŞA, ARHAVİ, MURGUL, BORÇKA, ŞAVŞAT, HOPA, YUSUFELİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.