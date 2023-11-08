Artvin'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Artvin'de yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 15 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Artvin'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Artvin Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskikale köyü Çiftehanlar mevkiinde yol kontrol faaliyeti sırasında M.İ (32) yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Ekipler minibüste, Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca jandarma ekipleri, Artvin-Erzurum karayolu Şehitlik mevkiinde icra edilen devriye sırasında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmeni yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen toplam 15 kaçak göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında organizatör olduğu belirlenen sürücü M.İ ile S.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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