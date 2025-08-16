Artvin’de yaralı şahin jandarma ekiplerince kurtarıldı

Artvin’de yaralı şahin jandarma ekiplerince kurtarıldı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri tarafından ayağından yaralanmış bir şahin bulundu.

Yaralı kuş, jandarma tarafından koruma altına alınarak tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sarp Köyü mevkiinde önleyici kolluk devriyesi sırasında yerde hareketsiz duran bir kuş fark etti. Yapılan incelemede kuşun, ayağından yaralanmış bir şahin olduğu belirlendi.

Yaralı şahin, devriye personelince dikkatli bir şekilde muhafaza altına alındı. İlk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kuşun tedavisine başlandı.

