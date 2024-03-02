Arzu Sabancı’dan Hande Erçel’e veto! "Bu gelinle cemiyete giremem"

Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında ortaya atılan iddiaya göre Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı bu evliliğe şiddetle karşı çıkıyor.

Şöhreti birçok Arap ülkesi başta olmak üzere dünya çapına ulaşan Hande Erçel, uzun süredir Türkiye’nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı ailesinden Arzu ve Ömer Sabancı'nın oğulları Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşıyor. Ünlü çiftin evleneceği dedikoduları magazin gündemini bir hayli meşgul ederken, her iki taraftan da resmi bir açıklama gelmedi. Hatta geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin bu yaz evlenecekleri iddia edilmişti ancak Hande Erçel bu iddiaların doğru olmadığını açıklamıştı. Şimdi ise ortaya bomba bir iddia atıldı. Bu iddia Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, “Arzu Sabancı izin vermediği için mi evlenemiyorlar?” sorusunu akıllara getirdi.

ERÇEL'E KAYNANA ENGELİ

Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. İddiaya göre Arzu Sabancı, Hande Erçel'i gelini olarak istemiyor. Hatta Arzu Sabancı'nın instagramdan attığı bazı gönderileri Hande Erçel'e karşı çıktığı şeklinde yorumlanıyor. Programda, Arzu Sabancı'nın gelin adayı için basın mensuplarına şakına çevirecek sözler söylediği öne sürüldü.

"BU GELİNLE CEMİYETE GİREMEM"

Arzu Sabancı'ya, "Gelinlik mi bakıyorsunuz?" şeklinde soru soran muhabirler sert bir cevap almış. Çok öfkelenen Sabancı'nın haberi de sildirdiği ileri sürüldü. Bu haber, programda "Bu gelinle cemiyete giremem" şeklinde verilirken Arzu Sabancı'nın Hande Erçel için, "Ben onu cemiyete nasıl sokacağım" diye dert yandığı iddia edildi.

Bu iddialara karşın taraflardan henüz hiçbiri bir açıklama yapmadı.

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